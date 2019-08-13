2019-08-13T05:26:30+03:00
Происшествия

Жители Лесосибирска заметили медвежонка и медведицу в городе

Говорят, не первый раз приходит
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Жители Лесосибирска заметили медвежонка и медведицу в городе Фото: ЧП-ЛесосибирскЖители Лесосибирска заметили медвежонка и медведицу в городе Фото: ЧП-Лесосибирск
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Жители Лесосибирска накануне вечером, около 21.00, заметили медвежонка на окраине города, в Лесном микрорайоне, - верный признак, что мама-медведица где-то рядом. Снимок в соцсети выложил один из горожан. Он же вызвал полицию. Пока наряд ехал на место, чтобы отогнать хищника, мужчина увител второго медведя. Это, по словам местных, не первый случай выхода косолапых в Лесосибирск в этом году. На днях медведя несколько раз видели в Новоенисейске.

Пару дней назад была такая же история, - рассказала одна из местных жительниц, - и через 2 часа он уже вышел на окраину Новоенисейска в районе улицы Таежной! Будьте внимательны, не отпускайте маленьких детей одних гулять кто живет ближе к концу улиц Зеленая, Таежная, Озерная, Полярная и Сибирская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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