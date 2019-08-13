2019-08-13T05:05:44+03:00
Общество

В августе завершат почти все. Красноярские дорожники готовят к сдаче первые три объекта

Ремонтные работы уже закончились на Чкалова, Пушкина и Революции
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В августе завершат почти все. Красноярские дорожники готовят к сдаче первые три объектаВ августе завершат почти все. Красноярские дорожники готовят к сдаче первые три объектаФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярские дорожники готовят к сдаче первые в этом сезоне отремонтированные объекты, сообщает пресс-служба мэрии. Ремонтные работы завершены на Чкалова, Пушкина и Революции. Остался последний штрих - убрать территорию и сдать в технадзор необходимые документы для приемки.

В мэрии говорят, что в этом году в Красноярске дорожный ремонт проводится на 30 улицах. По большей части объектов работы завершат уже в августе. Осенью планируют ремонтировать только Ястынскую и мост через Бугач. К слову, в этом ремонтном сезоне в городе решено опробовать новый вид дорожного покрытия - щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь. Такой асфальт более устойчив к деформации. Сейчас его укладывают на Глинки и Мичурина. Если покрытие покажет себя, как надежное и долговечное, его начнут использовать постоянно. Имеются, впрочем, и проколы в работе дорожников.

- На Новосибирской подрядчику выдано предписание устранить отклонения от нормативов ровности дорожного полотна, - рассказали в администрации. Там после укладки асфальта выявили несколько мест, где из-за расположения плит колодцев дорога получилась неровной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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