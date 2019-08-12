2019-08-12T09:01:21+03:00
Происшествия

Доигрались детки: на севере Красноярского края два брата повредили приятелю камнем глаз

Родителям пришлось выплатить 100-тысячную компенсацию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Доигрались детки: на севере Красноярского края два брата повредили приятелю камнем глазДоигрались детки: на севере Красноярского края два брата повредили приятелю камнем глазФото: Мария ЛЕНЦ
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На севере Красноярского края два брата повредили приятелю камнем глаз. Вроде бы все происходило в процессе игры: дети просто резвились на детской площадке, никто никому не хотел нарочно навредить. Однако последствия игры оказались плачевными.

Подробности этой истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов. ЧП произошло в Туруханске несколько месяцев назад. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, он долго лечился, затем была реабилитация. Понадобилось много денег, мама мальчика обратилась в суд за материальной компенсацией своему сыну и выиграла: родители сыновей, которые нанесли увечье ребенку, должны выплатить 100 тысяч рублей.

Ответчики с решением суда не согласились: «Ни копейки не получите». Однако они не учли, что у судебных приставов для исполнения решения суда есть различные механизмы. Например, наложить взыскание на заработную плату. На сегодня исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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