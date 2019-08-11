2019-08-11T09:18:41+03:00
Происшествия

В Шарыпово женщина набрала долгов в 180 000 рублей и отдала мошенникам

Преступников ищет полиция
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Шарыпово женщина набрала долгов в 180 000 рублей и отдала мошенникамВ Шарыпово женщина набрала долгов в 180 000 рублей и отдала мошенникамФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Шарыпово попалась на удочку мошенников, которые позвонили ей по телефону, пообещав компенсацию в 450 000 рублей за некачественные БАДы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю. 82-летней женщине рассказали, что для получения денег ей нужно оплатить услуги финансиста, который будет представлять ее интересы. Она перевела 18 000 рублей. Затем ей предложили оплатить страховку и налог. Денег у женщины не было, и она влезла в долги, поверив, что страховку ей вернут. Но, конечно, никто и не собирался возвращать деньги.

- Таким образом доверчивая гражданка за несколько дней совершила 3 перевода на общую сумму в размере 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Естественно, после получения денег мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 159 УК РФ, мошенничество). Виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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