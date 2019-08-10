2019-08-10T19:00:45+03:00
Происшествия

Житель Красноярска лишился золотых украшений почти на 150 тысяч рублей после приятного знакомства в подъезде

Часть украденного удалось вернуть благодаря полицейским
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
За кражу женщине грозит срок в колонииЗа кражу женщине грозит срок в колонииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

39-летнюю жительницу Красноярска ждет суда за кражу золотых украшений. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

В дежурную часть обратился мужчину с заявлением о краже. Он рассказал, что в подъезде познакомился с женщиной. Она ему настолько понравилась, что даже пригласил ее домой. После вечернего застолья хозяин квартиры уснул, а его новая знакомая решила осмотреться…

Когда гостеприимный кавалер проснулся, то дамы и след простыл, а вместе с ней исчезли ценные крашения: золотые часы стоимостью более 100 тысяч рублей, цепочки, кулон и кольца. Общий ущерб - почти 140 тысяч рублей.

- Оперативники задержали подозреваемую, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Было установлено, похищенное женщина сдала в ломбард. Часть краденого имущества сотрудниками полиции была изъята и возвращена законному владельцу.

Сейчас женщине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу (статья 158 УК РФ). Материалы дела уже направлены в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске для автобусов №49 и №65 изменили маршруты
В Красноярске парень попытался убрать упавшее дерево с дороги и попал под машину
Посетитель красноярского зоопарка добровольно сдал продукты, которыми хотел угостить животных
Шквалистый ветер, град, грозы: жителей Красноярского края предупредили о резкой смене погоды
С начала года дорожные полицейские задержали в Красноярске почти 3000 пьяных водителей
Красноярский край отметит 400-летие Енисейска колокольным звоном
Двум красноярцам поставили диагноз ВИЧ прямо на улице
Экс-глава Красноярского края Павел Федирко скончался в Красноярске
Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза
Обыски в Красноярском управлении МВД подтвердили в Следственном комитете
Житель Каменки, пострадавшей от взрывов боеприпасов, обкрадывал покинутые жителями дома
ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника
Tele2 и Ericsson запустили 5G на Тверской
Школьник возьмет с собой на Северный полюс флаг Красноярского края
В Туве люди возмущены приговором сестрам, убившим семью из четырех человек
Ачинцев напугал столб дыма над Каменкой, где взорвался склад боеприпасов
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию потребительских кредитов
Красноярцев ждут свыше 47 тысяч вакансий постоянной работы
В Красноярске в поликлинике женщина упала с лестницы и разбила голову
Жители 200 городов России составили экологический рейтинг. На каком месте Красноярск?
Цены на квартиры-студии в Красноярске подскочили на 12% за год
Как выбрать сыр в Красноярске и может ли качественное быть дешевым?
В Красноярском крае Эвенкия задыхается от дыма лесных пожаров
В Красноярском управлении МВД прошли обыски
Жара отступит. Погода на выходные в Красноярске и Енисейске
Сегодня в Ачинске пройдёт прощание с погибшим в Каменке пожарным
В Красноярском крае изменились сроки передачи показаний приборов учета электроэнергии