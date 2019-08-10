Житель Красноярска лишился золотых украшений почти на 150 тысяч рублей после приятного знакомства в подъезде

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-10T19:00:45+03:00

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39-летнюю жительницу Красноярска ждет суда за кражу золотых украшений. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

В дежурную часть обратился мужчину с заявлением о краже. Он рассказал, что в подъезде познакомился с женщиной. Она ему настолько понравилась, что даже пригласил ее домой. После вечернего застолья хозяин квартиры уснул, а его новая знакомая решила осмотреться…

Когда гостеприимный кавалер проснулся, то дамы и след простыл, а вместе с ней исчезли ценные крашения: золотые часы стоимостью более 100 тысяч рублей, цепочки, кулон и кольца. Общий ущерб - почти 140 тысяч рублей.

- Оперативники задержали подозреваемую, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Было установлено, похищенное женщина сдала в ломбард. Часть краденого имущества сотрудниками полиции была изъята и возвращена законному владельцу.

Сейчас женщине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу (статья 158 УК РФ). Материалы дела уже направлены в суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU