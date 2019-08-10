2019-08-10T12:38:27+03:00
Общество

В Красноярске для автобусов №49 и №65 изменили маршруты

Пассажирам следует заранее изучить новые схемы движения
Ольга КОСТИНА
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Сразу два маршрута пустят по новым схемам движенияСразу два маршрута пустят по новым схемам движенияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске с 10 августа изменились схемы сразу двух городских маршрутов - № 49 и № 65. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в городской администрации.

Вместо конечной остановки «Сельхозтехникум» автобусы №49 пустят до многофункционального спортивного комплекса «Радуга». И добавятся четыре остановки: «Снежная», «Рябиновый сад», «Березовая» и «МСК «Радуга»».

Схема для автобусов №49 Фото: администрация города

Схема для автобусов №49 Фото: администрация города

Но пока изменения коснутся только четырех рейсов. С их расписанием можно будет ознакомиться на конечных остановках и в салонах автобусов. Кроме того, они будут отмечены на портале информирования. С первых чисел сентября, когда планируется выход кластера «Радуга» на стопроцентную загрузку, до спорткомплекса будут ездить все автобусы этого маршрута.

Как поедут автобусы №65? Их пустят по улицам Ястынская, Гайдашовка и Полигонная. Конечная остановка - «Агротерминал».

КСТАТИ

Уточнить информацию о движении пассажирского транспорта можно по телефону: 256-84-00 или на сайте: https://mu-kgt.ru/.

Схема для автобусов №65 Фото: администрация города

Схема для автобусов №65 Фото: администрация города

ИСТОЧНИК KP.RU

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