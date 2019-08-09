Красноярцев ждут свыше 47 тысяч вакансий постоянной работы

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-09T09:49:58+03:00

Это больше, чем в прошлом году, на 5,4 тысячи

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Это только кажется, что найти работу сложно. Конечно, есть специальности с высокой конкуренцией, есть профессии, где требуется опыт и стаж. Но рабочие специальности востребованы, причем, по всему краю. И количество вакантных мест растет благодаря привлечению новых работодателей – об этом рассказал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Например, для работы в строительной отрасли требуются сотрудники в 36 территориях края. Организации нуждаются в монтажниках, облицовщиках, плотниках, мастерах строительных работ, бетонщиках и других специалистах. Двое из трёх строителей, обратившихся в службу занятости, находят подходящую для себя работу в первые 10 дней.

Сегодня наибольшая потребность в кадрах в таких сферах экономики, как строительство, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение.

Также востребованы водители автомобиля, электрогазосварщики, повара, токари, слесари, инженеры, врачи, учителя, специалисты и инспекторы в различных отраслях, полицейские.

Банк вакансий находится на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края, на портале "Работа в России". Получить информацию лично можно в центрах занятости по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU