СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-09T09:32:52+03:00

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ЧП произошло в красноярской поликлинике № 2 на улице 26 Бакинских комиссаров, 4. Женщина пролетела несколько ступенек вниз головой и сильно разбила голову, было много крови.

Фотографии и видео из больницы опубликовали в социальных сетях очевидцы. Они же и начали спор о том, что женщине не оказали первую помощь, а 10 минут ждали скорую помощь.

«Кругом столько медиков, а оказать медпомощь никто не может, пока не приехала скорая», - пишут люди. Впрочем, им отвечают другие очевидцы, что с такими травмами нужна специализированная помощь, которой в поликлинике просто нет.

Приводим ответ сотрудницы этой поликлиники: «Работаю в этой поликлинике, женщине стало плохо, упала с лестницы, сразу же была вызвана реанимационная бригада скорой помощи на больницу. С открытой черепно-мозговой травмой таскать-тягать-поднимать ни в коем случае нельзя. Нашатырь подносили каждые 10-15 секунд, рана обработана антисептиками и к ней приложено давление до момента приезда скорой».

Поступил комментарий и от минздрава Красноярского края: «Женщина старше 70 лет, имеет ряд сложных диагнозов. Что послужило причиной ее падения, сейчас выясняется специалистами. Пациентка имеет множество хронических заболеваний, обострение которых могло спровоцировать несчастный случай. Оперативно, пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь, незамедлительно была вызвана реанимация, автомобиль с бригадой скорой помощи приехал через 10 минут. В настоящий момент пациентка в тяжелом состоянии. Она находится в реанимационном отделении краевой больницы».

В Красноярске в поликлинике женщина упала с лестницы и разбила голову.Мы в ВК: https://vk.com/kraschp Наш инстаграм: https://www.instagram.com/kras.chp/

ИСТОЧНИК KP.RU