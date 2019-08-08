В Красноярском крае специальный фонд займется компенсациями обманутым дольщикам
Власти Красноярского края планируют создать фонд, который займется компенсациями обманутым дольщикам. Фонд, который будет являться некоммерческой организацией, создадут согласно требованиям федерального законодательства (27 июля вступили в силу изменения в ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»).
Известно, что фонды, которые теперь имеют право создавать регионы, будут некоммерческими организациями. Финансироваться организация будет через Фонд защиты прав дольщиков и банк, уполномоченный ДОМ.РФ (правительственной комиссией). Накануне об этом заявили на встрече застройщиков и представителей ДОМ.РФ
Фонд займется выплатой компенсаций в случае срыва обязательств застройщика. Получить их смогут только те дольщики, чей договор был заключен не 20 октября 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU