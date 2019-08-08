2019-08-08T12:51:06+03:00
Общество

В Красноярском крае специальный фонд займется компенсациями обманутым дольщикам

Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Митинг обманутых дольщиков в Красноярске Фото: соцсетиМитинг обманутых дольщиков в Красноярске Фото: соцсети
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Власти Красноярского края планируют создать фонд, который займется компенсациями обманутым дольщикам. Фонд, который будет являться некоммерческой организацией, создадут согласно требованиям федерального законодательства (27 июля вступили в силу изменения в ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»).

Известно, что фонды, которые теперь имеют право создавать регионы, будут некоммерческими организациями. Финансироваться организация будет через Фонд защиты прав дольщиков и банк, уполномоченный ДОМ.РФ (правительственной комиссией). Накануне об этом заявили на встрече застройщиков и представителей ДОМ.РФ

Фонд займется выплатой компенсаций в случае срыва обязательств застройщика. Получить их смогут только те дольщики, чей договор был заключен не 20 октября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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