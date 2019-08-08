Когда пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в Красноярске

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-08T11:44:32+03:00

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Первоклашки, да и все школьники Красноярска, отправятся на торжественные линейки не 1 сентября, как это принято, а 2-го. О том, что торжественные линейки перенесли, рассказали в управлении образования Красноярска. Дело в том, что 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье, - в связи с этим в управлении и решили перенести День знаний.

— Практика не новая, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе управления образования. – Несколько лет назад, действительно, дату уже переносили – тоже в связи с тем, что 1 сентября выпало на выходной день. Отметим, что решение перенести День знаний на 2 сентября приняли не только в Красноярске. «Соседи» в Новосибирске решили поступить также.

К слову, если ваш первоклашка все еще не записан в школу, то в ряде школ имеются свободные места. Всего их в городе порядка четырехсот. За подробной информацией следует обратиться в управление образования Красноярска или в школу по прописке.

ИСТОЧНИК KP.RU