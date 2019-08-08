2019-08-08T10:26:47+03:00
Общество

В Ачинске открыли пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов боеприпасов

500 человек город отправил в Каменку – помогать на расчистке завалов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В Ачинске открытии пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов боеприпасовВ Ачинске открытии пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов боеприпасовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске начал работу пункт приема гуманитарной помощи для жителей Каменки, которые пострадали от взрыва боеприпасов на складе в военной части. Его открыли при Центре семьи «Ачинский».

В пресс-службе администрации города сообщили, что все желающие могут помочь людям одеждой (нужна мужская, женская и детская – для мальчиков и девочек, любых размеров и на любой возраст), предметами личной гигиены, посудой, канцтоварами. Важно, чтобы вещи были чистыми и в хорошем состоянии, либо новыми.

Также Ачинск помогает жителям Каменки в разборе завалов - 500 волонтеров уже направлены в деревню. Кроме того, готовится к выезду бригада специалистов сферы ЖКХ, они помогут оценить и ликвидировать повреждения сетей.

КОНКРЕТНО

Вещи можно приносить по адресу: Ачинск, Юго-Восточный микрорайон, дом, 7А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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