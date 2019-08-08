Роспотребнадзор нашел фальсификаты в красноярской сети дискаунтеров «Светофор»

СЕГОДНЯ 06:47 2019-08-08T06:47:08+03:00

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Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели проверку в сети дискаунтеров «Светофор» и обнаружили на полках магазина подделку – фальсфицированное сливочное масло и томатную пасту.

Роспотребнадзор взял на анализ пробы масла «Крестьянское» (производитель - ООО «Эридан», Московская область, село Орудьево). В них обнаружены растительные стерины. А томатная паста «Золотой томат» (производитель - ООО «Астраханка», Московская область, Балашиха) не соответствует требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям. Как рассказали в ведомстве, массовая доля растворимых сухих веществ в ней составляет 11,2 процента. А должно быть 25 процентов. Это сказывается на консистенции пасты – она очень жидкая и неоднородная.

На руководителя компании, управляющей «Светофором» (ООО «Торгсервис 124»), завели административное дело. Нарушения необходимо устранить. А в Роспотребнадзор по Московской области направлена информация о недобросовестных производителях.

ИСТОЧНИК KP.RU