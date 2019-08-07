2019-08-07T11:41:32+03:00
Общество

Военные прокуроры начали прием пострадавших от взрыва боеприпасов под Ачинском

Пункт откроют и в самой Каменке, однако только после того, как там станет безопасно
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Военные прокуроры совместно с надзорниками из прокуратуры края, командованием ЦВО, полицией и МЧС начали принимать пострадавших от взрывов снарядов в Каменке. Как рассказали «Комсомольской правде - Красноярск» в военной прокуратуре ЦВО, прием ведется в здании комиссариата. Сюда люди, получившие ущерб, могут обратиться за помощью.

- Работа будет направлена на получение обращений от пострадавших, установления масштабов и размеров ущерба, оказания помощи населению и организации мер по устранению последствий чрезвычайного происшествия, - заявил замвоенного прокурора заместитель военного прокурора ЦВО Дмитрий Шуваркин.

Работать пункт будет круглосуточно. Позже его откроют и в Каменке, - это произойдет, когда саперы окончат работы в пострадавшем поселке. Напомним, 5 августа в Каменке произошел взрыв боеприпасов, который перешел в пожар - снаряды начали рваться один за другим. Во вторник, 6 августа, минобороны сообщило о том, что пожар удалось потушить. Сейчас на месте происшествия работают саперы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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