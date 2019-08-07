Жителей Ачинска возмутили фейерверки на улицах в честь снятия режима ЧС
Накануне в Ачинске вновь прогремели взрывы - от фейерверков. Таким образом некоторые жители города решили отметить возвращение в свои дома - режим ЧС официально снят и людям разрешили вернуться домой.
Фейерверк в Ачинске.Видео: соцсети
Напомним, 5 августа в поселке Каменка под Ачинском на складе боеприпасов прогремел взрыв и начался пожар - снаряды взрывались один за другим, люди в панике бежали из поселка. Вечером того же дня власти объявили эвакуацию в Ачинске. И вот - опасность позади. Кто-то из горожан решил отметить это салютом. А другие такой салют сочли неуважением.
- Разве можно так делать? - возмущаются горожане в паблике Подслушано в Ачинске. - Город только пережил такой стресс, а тут, видать, решили так некрасиво пошутить... Мы испугались сначала, начали бегать по окнам, думали: "Неужели опять?" Не надо так делать хотя бы ещё неделю!
ИСТОЧНИК KP.RU