Пациентов Ачинского психоневрологического диспансера эвакуировали в связи со взрывами на складе боеприпасов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-06T11:01:45+03:00

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Пациентов филиала №7 Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1, который находится в Ачинске, эвакуируют. По данным краевого минздрава на 12 часов 6 августа 200 человек были отправлены в специализированные учреждения в Нижнеингашский район, Атаманово, Овсянку и Красноярск.

Помимо этого во всех стационарных медицинских учреждениях Ачинска были приняты меры по обеспечению безопасности пациентов. Так в перинатальном центре мамы с детьми переведены в здание лечебного корпуса, а детская поликлиника прием временно прекратила. Детей, которые нуждаются в экстренной помощи, направляют в детский стационар.

- Во все пункты временного пребывания эвакуированных в Красноярск жителей Ачинска и Ачинского района направлены врачи, чтобы осмотреть и при необходимости оказать медицинскую помощь, - сообщил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик.

Добавим, что всю информацию о пострадавших собирает Центр медицины катастроф. По его данным за медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них госпитализированы: 4 человека – в Ачинской межрайонной больнице, один – в краевой офтальмологической больнице в Красноярске и еще один – в госпитале ветеранов войн.

Телефоны горячей линии для родственников пострадавших в Ачинске:

- 8 (391-51) 68 5 95, 68-5-25

ИСТОЧНИК KP.RU