2019-08-05T11:45:46+03:00
Происшествия

Ребенка ранило винтом. Мужчина на моторной лодке убил 9-летнюю девочку, игравшую на берегу озера

ЧП случилось на озере Большое в Шарыпове
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ребенка ранило винтом. Мужчина на моторной лодке убил 9-летнюю девочку, игравшую на берегуРебенка ранило винтом. Мужчина на моторной лодке убил 9-летнюю девочку, игравшую на берегуФото: Мария ЛЕНЦ
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На озере Большое, неподалеку от Шарыпово, на минувших выходных случилась трагедия: погибла 9-летняя девочка. Об этом рассказали в СУ СКР по Красноярскому краю. Случилось все днем 3 августа. На берегу было многолюдно: жара выгнала людей из дому. 9-летняя девочка плескалась у берега, играла. В какой-то момент, совсем близко от ребенка раздался рев мотора – на девочку на полной скорости неслась лодка. Отскочить в сторону малышка не успела… Ее ударило винтом. Девочка погибла на месте.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Виновника нашли, его личность установлена. Назначены экспертизы, идет опрос свидетелей. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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