2019-08-05T10:37:30+03:00
Происшествия

Жителю Таймыра дали 7 месяцев исправработ за полный холодильник краснокнижных осетров

Мужчина купил рыбу, чтобы перепродать подороже
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ФОТО: ГУ МВД по Красноярскому краюФОТО: ГУ МВД по Красноярскому краю
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На Таймыре поймали перекупщика ценной рыбы. 48-летний житель Дудинки на одной из стоянок в рефрижераторе держал 51 экземпляр осетра – рыба, занесенная в Красную книгу. При досмотре холодильника ее нашли сотрудник УФСБ и полицейские. Правоохранителям мужчина пояснил, что купил рыбу, чтобы в дальнейшем перепродать подороже.

- Ущерб, нанесённый в результате незаконного вылова, составил более 8 миллионов рублей, - рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

У кого и где приобрел рыбу перекупщик - не сообщается. Также неизвестно, кому собирался продать ценный товар перекупщик. На него завели уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК России (Незаконные приобретение, хранение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Суд дал мужчине 7 месяцев исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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