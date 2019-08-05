2019-08-05T08:48:10+03:00
Происшествия

«На забор сгодится»: с трассы Абан – Дзержинское своровали дорожные знаки и стойки

Выкапывали с помощью транспортной техники [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«На забор сгодится»: с трассы Абан – Дзержинское своровали дорожные знаки и стойки«На забор сгодится»: с трассы Абан – Дзержинское своровали дорожные знаки и стойкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Неизвестные оставили без дорожных знаков трассу Абан – Дзержинское. На участке близ села Курай – ни единого знака не осталось. Выкопали все аккуратненько – с помощью спецтехники. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, преступление произошло в период с 19 по 22 июля. Похищен 31 дорожный знак и 29 стоек.

Жители близлежащих населенных пунктов шутят: «На забор сгодится - вот и умыкнули». А вот полиции не до шуток – ущерб большой, да и дорожная ситуация на данном участке теперь неспокойная.

Подробнее о похищенном: серые металлические дорожные знаки с полимерным покрытием (диаметр 76 мм, высота - 3 метра). Треугольные дорожные знаки (уступи дорогу) и квадратные (пешеходный переход). Сумму ущерба источник назвать затрудняется.

Если вам что-либо известно о воре, свяжитесь с ближайшим отделением полиции по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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