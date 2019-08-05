Борьба идет за каждый гектар! В Красноярском крае сокращается количество и площадь лесных пожаров

СЕГОДНЯ 04:01 2019-08-05T04:07:10+03:00

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В Красноярском крае продолжают тушить лесные пожары. По данным Лесопожарного центра на утро 5 августа, в регионе действует 128 лесных пожаров на площади 815 872 гектара. Для сравнения: 4 августа в крае пожары действовали на площади 892 702 гектара. С земли и с воздуха ликвидаторам общими силами (на тушении работают, напомним, спасатели МЧС, лесные пожарные и военные) удалось потушить еще 82 544 гектара. Локализовано 10 пожаров, потушено - 11! Борьба идет за каждый гектар! Тем не менее, огонь не так-то просто одолеть. За минувшие сутки зафиксировано... 10 новых очагов возгорания.

В тушении принимают участие 27 воздушных судов минобороны РФ, МЧС и Лесопожарного центра. С них было произведено 147 сливов воды общим объемом 1 352 тоны на очаги возгораний в Богучанском и Эвенкийском районах.

- Работа на земле была и остается основным способом борьбы с лесными пожарами на территории Красноярского края, Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Наиболее действенной мерой в остановке и ликвидации огня является прокладка заградительных полос. В самых труднодоступных местах - вручную при помощи лопат и топоров-мотыг, там, где возможна доставка и работа лесопожарной техники - при помощи бульдозеров и тракторов с плугам, - рассказали в пресс-службе .Авиалесоохраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU