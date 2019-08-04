2019-08-04T08:21:28+03:00
Общество

В Красноярске дети устроили фотосессию на крыше и багажнике припаркованной во дворе машины

Пользователи соцсетей возмущены!
Ольга КОСТИНА
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Дети устроили фотосессию Фото: Ревизорро КрасноярскДети устроили фотосессию Фото: Ревизорро Красноярск
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Настоящую фотосессию устроили дети на машине, припаркованной во дворе. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, происходило это возле дома №41 на улице Мате Залки. Девочки и мальчики расположились прямо на крыше авто. Некоторые позировали на багажнике. Пока дети развлекались, их самих сфотографировали сторонние наблюдатели и выложили снимки в социальные сети. Подписали так: «Это вообще нормально?».

В большинстве своем пользователи соцсетей поддержали автора в том, что дети вели себя неверно. И даже советовали владельцу транспорта обратиться куда следует.

«Смотря, чья машина. Мы маленькие тоже по машинам родителей лазили, если разрешали. Если чужая другой разговор».

«Это, как в анекдоте: дети, если хотите, можете попрыгать на машине, а что, дети не мои и машина не моя».

«Может родителей машина? Вот не разобравшись, фотографируют. Там, если обратить внимание, то мальчишки в Лего играют, а не только «портят чужое имущество»», - заступилась за ребят красноярка Светлана.

Некоторые и вовсе предположили, что машина брошенная и ее давно пора на металлолом. Поэтому игры детей никому вреда не причинили.

Фото: группа «Ревизоррро Красноярск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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