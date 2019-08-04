2019-08-04T07:55:29+03:00
Происшествия

В Красноярске по Енисею на доске плавал 10-летний мальчик

Очевидцы сообщили об этом спасателям
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Мальчик плыл на доске по ЕнисеюМальчик плыл на доске по ЕнисеюФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске в районе Коммунального моста прохожие заметили плывущего на доске по Енисею ребенка. На вид мальчику около десяти лет. Очевидцы сообщили о случившемся в единую дежурную диспетчерскую службу. Оттуда информация поступила красноярским спасателям. К сожалению, о судьбе ребенка ничего неизвестно по сей день.

- Обследовано 17 километров акватории, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель». - Не найден.

Какие еще вызовы поступали спасателям за минувшие сутки?

В Канске при патрулировании спасатели заметили, что в реке Кан тонет женщина. Ее вытащили на берег, оказали первую помощь и передали в руки врачей скорой помощи.

Около семи вечера на выдвижной пост заповедника «Столбы» обратилась женщина. Она пожаловалась на сильную боль в ноге. В итоге спасатели транспортировали пострадавшую до улицы Свердловской, где ее ожидала бригада врачей.

Полдня спасатели по заявке полиции потратили на поиски потерявшегося садовода. Его пытались отыскать в лесном массиве в районе СНТ «Энергетик» на платформе Пугачева в Емельяновском районе. Было известно, что мужчина ушел в лес еще 1 августа. Поисковая группа обследовала 5 квадратных километров площади. В итоге полицейские нашли его в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске дети устроили фотосессию на крыше и багажнике припаркованной во дворе машины
Криминальный бизнес: житель Дивногорска воровал товар в магазинах, чтобы перепродать
Ливни, град, шквалистый ветер: в Красноярском крае переменится погода
Красноярский краевой перинатальный центр закрывается на две недели
Сидел в избушке, ждал спасателей: в Красноярском крае нашли потерявшегося грибника
В Красноярском крае злостная должница поблагодарила судебных приставов
В Туве спасатели сняли с вышки женщину, которая забралась туда после ссоры с мужем
Из-за неоплаченного кредита жительница Красноярского края едва не лишилась дорогой машины
Осужденный за мошенничество красноярский экс-депутат Волков добился апелляции в краевом суде
В Красноярске на площади Революции неизвестные в полночь жарили сосиски
Житель Хакасии в порыве гнева на жену заперся в доме и поджег его изнутри