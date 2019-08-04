В Красноярске по Енисею на доске плавал 10-летний мальчик

СЕГОДНЯ 07:55 2019-08-04T07:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске в районе Коммунального моста прохожие заметили плывущего на доске по Енисею ребенка. На вид мальчику около десяти лет. Очевидцы сообщили о случившемся в единую дежурную диспетчерскую службу. Оттуда информация поступила красноярским спасателям. К сожалению, о судьбе ребенка ничего неизвестно по сей день.

- Обследовано 17 километров акватории, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель». - Не найден.

Какие еще вызовы поступали спасателям за минувшие сутки?

В Канске при патрулировании спасатели заметили, что в реке Кан тонет женщина. Ее вытащили на берег, оказали первую помощь и передали в руки врачей скорой помощи.

Около семи вечера на выдвижной пост заповедника «Столбы» обратилась женщина. Она пожаловалась на сильную боль в ноге. В итоге спасатели транспортировали пострадавшую до улицы Свердловской, где ее ожидала бригада врачей.

Полдня спасатели по заявке полиции потратили на поиски потерявшегося садовода. Его пытались отыскать в лесном массиве в районе СНТ «Энергетик» на платформе Пугачева в Емельяновском районе. Было известно, что мужчина ушел в лес еще 1 августа. Поисковая группа обследовала 5 квадратных километров площади. В итоге полицейские нашли его в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU