СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-02T10:45:01+03:00

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В Красноярском крае бабушку с дедушкой проверяют за интимные снимки 6-летней внучки. История неприятная, довольно запутанная и в ней предстоит разбираться полиции и следственному комитету, ведь нарушены права ребенка.

«Комсомольской правде»-Красноярск стало известно, что девочка живет в Красноярске вместе со своей мамой. Родители в разводе, отец в Иланском, там же – бабушка и дедушка девочки.

В начале лета девочка гостила у них. Мама дала ей с собой сотовый телефон. Однако когда ребенок вернулся домой, женщина обнаружила в телефоне неприятные фотографии, которым Уголовный кодекс дает определение «порнографические». И таких фотографий была почти сотня. На вопрос, откуда они, девочка ответила, что их сделали бабушка и дедушка.

Что интересно, после того, как женщина отнесла телефон в полицию, на следующий день бывший муж написал встречное заявление и потребовал лишить ее родительских прав за то, что она якобы не исполняет свои родительские обязанности.

ИСТОЧНИК KP.RU