Спасал жену и сына: в Красноярске таксист прокатил на капоте охранника гипермаркета

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-02T09:43:39+03:00

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В Красноярске таксист прокатил на капоте охранника гипермаркета. Таким способом он, видимо, пытался защитить своих жену и сына. Произошло это накануне, примерно около 19:40 на парковке возле торгового комплекса «Лента» в Свердловском районе. В тот момент здесь было достаточно многолюдно, так что многие снимали инцидент на телефон. А видео появилось в паблике «ЧП-Красноярск».

Что известно о причинах. Очевидцы рассказывают, что мальчик лет 6-7 на выходе из торгового зала взял игрушку и не пробил на кассе. Возможно, ребенок не имел злого умысла. А может, это было спланировано заранее. Но охрана гипермаркета это заметила и тут же преградила путь маленькому «злоумышленнику». Говорят, мама предлагала рассчитаться за игрушку, но охрана отказалась и заявила: вызывают полицию, оформляют факт кражи.

Когда семья собиралась уехать на машине такси, охранник грудью встал на пути. Хорошо, что в результате никто не пострадал. А вот чем все закончится, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU