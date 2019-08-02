2019-08-02T08:55:10+03:00
Происшествия

В Красноярске парень украл в храме горсть серебряных крестиков и ящик для пожертвований на 100 тысяч рублей

Пояснил: нигде не работает, а жить на что-то надо
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске гражданин украл в храме горсть серебряных крестиков и ящик для пожертвованийВ Красноярске гражданин украл в храме горсть серебряных крестиков и ящик для пожертвованийФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске гражданин украл в храме ящик для пожертвований – соблазнился на деньги, которые прихожане сбрасывают туда на добрые дела. Случилось это примерно неделю назад в Троицкой церкви, которая находится на улице Игарской, возле Троицкого кладбища.

Ранним утром, около 7 часов, когда в церкви почти никого не было, 29-летний мужчина вошел внутрь, огляделся и, увидев небольшой ящик для пожертвований, подхватил его под мышку. В тот момент он не знал, сколько там окажется наличности. Поэтому прихватил из храмовой лавки гость серебряных цепочек и крестиков. И скрылся со своей добычей. Однако очевидцы дерзкого ограбления вызвали полицию и описали его внешность.

Долго искать подозреваемого не пришлось, живет-то он неподалеку. Ранее был судим, а свой поступок объяснил, что нигде не работает, а жить на что-то надо. К слову, серебряные крестики вместе с пожертвованиями «потянули» на 100 тысяч рублей. Так что работу молодому человеку в колонии гарантированно обеспечат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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