В Хакасии под окнами Национального банка обнаружили могильник

СЕГОДНЯ 07:04 2019-08-02T07:04:20+03:00

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В столице Хакасии под окнами Национального банка республики обнаружили могильник, который взяли под наблюдение как объект культурного наследия. Речь идет о курганном могильнике, который находится на участке, где планируется строительство жилого дома, сообщает ИА Хакасия.

Уточним, что обнаружен памятник истории был еще в 1947 году археологом абаканского музея А. Липским. Там были найдены погребальный инвентарь – обломки керамического сосуда и гипсовые погребальные маски, датируемый таштыкской археологической культурой (I-V века нашей эры).

В 2005 году археологи вновь побывали на территории, прилегающей к зданию Национального банка республики, вскрыли около 563 квадратных метров, исследовали 27 погребений. Затем работы проводились в 2014 и 2015 годах.

Как пояснили в Госинспекции по охране объектов культурного наследия РХ, ввиду того, что на участке планируется застройка, археологи наблюдают за территорией и если в процессе строительства будут найдены следы культурного слоя, они будут его исследовать.

ИСТОЧНИК KP.RU