2019-08-01T09:06:01+03:00
Политика

Дмитрий Медведев провел экстренное совещание по лесным пожарам в Красноярске

Региону выделят дополнительные средства на тушение
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото Михаил Метцель/ТАССФото Михаил Метцель/ТАСС
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Накануне глава правительства России Дмитрий Медведев провел в Красноярске экстренное совещание по лесным пожарам. Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о текущей ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона.

Отметим, что по данным на 1 августа, на территории края пожары действуют на территории миллион девяносто тысяч гектаров, большинство из них – в так называемой зоне контроля (огонь здесь не тушат). Александр Усс рассказал, что на усиление работы авиации по тушению региону необходимо дополнительное финансирование в размере 350 миллионов рублей. При такой финансовой поддержке, заявил Усс, пожары в охранной зоне можно будет потушить в течение трех дней. Также глава региона рассказал о необходимости строительства в Эвенкии дополнительного центра пожаротушения.

Дмитрий Медведев поддержал предложения губернатора, пообещав распорядиться о выделении средств из резервного фонда правительства России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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