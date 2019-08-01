«Фабрика несуществующих детей»: в Красноярске за деньги выдавали свидетельства о рождении младенцев

СЕГОДНЯ 03:30 2019-08-01T03:30:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске руководитель отдела ЗАГС по Кировскому и Свердловскому районам попалась на махинациях с документами о рождении младенцев. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск из собственных источников, женщина в течение трех лет (с 2015 по 2018 годы) выдавала всем желающим свидетельства о рождении на несуществующих детей. Естественно, не бесплатно и только через проверенное лицо. За это руководитель отдела ЗАГС получала по 10 - 15 тысяч рублей. В дальнейшем эти документы, к примеру, можно использовать для получения пособия.

Сколько именно таких фактов установили правоохранители - пока неизвестно.В данный момент организована доследственная проверка. В действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данной статье ей грозит до 8 лет лишения свободы или штраф до 2 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU