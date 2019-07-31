Следственный комитет Хакасии реорганизуют и передают в управление Красноярского края

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-31T12:00:01+03:00

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Региональное управление следкома Хакасии реорганизуют и затем передадут под руководство ГСУ СК России по Красноярскому краю. Такая информация появилась накануне на портале ИА Хакасия со ссылкой на приказ, подписанный главой СК России Александром Бастрыкиным. Цитируем документ:

«Реорганизовать следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия в форме его присоединения к Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю».

Согласно документу, реорганизация должна пройти до октября этого года. Для следователей в целом ничего не изменится – они также будут выполнять свою работу, раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления в отношении несовершеннолетних. Но руководить ими будут уже из Красноярска. С чем это связано, не уточняется, но версии две: оптимизация и низкие показатели работы.

В СК республики «Комсомольской правде»-Красноярск комментарии пока получить не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU