В Красноярске из психо-неврологического диспансера ушел пациент
В Красноярске из краевого психо-неврологического диспансера ушел пациент. Ориентировка появилась в социальных сетях сообщества «Поиск пропавших детей – Красноярск». Волонтеры просят помощи у горожан в поисках мужчины.
Зовут Андрей Волков, ему 36 лет. Диспансер (он находится на улице Курчатова, 14) покинул накануне, 30 июля.
Приметы: на вид 36-40 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие, вьющиеся, глаза карие. Носит бороду и усы. Был одет в белую футболку, спортивные черные штаны, на ногах синие сланцы. Ранее уже уходил.
Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому всех, кто знает его местонахождение, просьба позвонить по телефонам:
- (391) 246-87-64 – дежурная часть отдела полиции № 2 города Красноярска
- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU