СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-31T07:36:53+03:00

В Красноярске из психо-неврологического диспансера ушел пациент

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В Красноярске из краевого психо-неврологического диспансера ушел пациент. Ориентировка появилась в социальных сетях сообщества «Поиск пропавших детей – Красноярск». Волонтеры просят помощи у горожан в поисках мужчины.

Зовут Андрей Волков, ему 36 лет. Диспансер (он находится на улице Курчатова, 14) покинул накануне, 30 июля.

Приметы: на вид 36-40 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие, вьющиеся, глаза карие. Носит бороду и усы. Был одет в белую футболку, спортивные черные штаны, на ногах синие сланцы. Ранее уже уходил.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому всех, кто знает его местонахождение, просьба позвонить по телефонам:

- (391) 246-87-64 – дежурная часть отдела полиции № 2 города Красноярска

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU