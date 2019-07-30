2019-07-30T13:36:16+03:00
Общество

Бывший дилер Toyota в Красноярске извинился перед обманутыми клиентами

И заявил о невиновности [видео]
Ася ЖУКОВА
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Бывший дилер Toyota в Красноярске извинился перед обманутыми клиентами.Бывший дилер Toyota в Красноярске извинился перед обманутыми клиентами.Фото: Александр СВОЕВСКИЙ
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Экс-глава ГК «Крепость» Александр Кангун принес извинения обманутым клиентам и объявил, что невиновен. Об этом сообщил «7 Канал».

Недавно бывший дилер Toyota записал видеообращение, в котором уверяет: к мошенничеству непричастен. Просто компания решила свести с ним счеты, чтобы освободить место для своего человека.

- За эти 25 лет было всякое. Можно мне не верить, это ваше право. Но задайте себе простой вопрос: зачем мне, человеку, потратившему четверть века своей жизни на воплощение мечты, собравшего команду из 650 преданных сотрудников, было все разрушать?

Александр Кангун извинился перед обманутыми клиентами.Источник: https://readovka.news/

Если бы на Toyota, люди дождались бы своих авто, заявляет Александр Кангун:

- У меня на руках есть все письменные подтверждения. Пострадавшие клиенты компании «Крепость» получили бы свои машины. А теперь меня пытаются выставить как единственного виновника произошедшего.

По словам бывшего главы «Крепости», подобная история случилась с дилерами компании в Новосибирске и Туле. А потому он предложил: давайте проверим топ-менеджеров на полиграфе?

Напомним, с ГК «Крепость» Toyota (и не только) разорвала контракты в 2018-м году. Как результат: больше ста клиентов потеряли деньги и не получили машины. Кангуна признали банкротом, сейчас он проходит по уголовному делу.

Видео предоставлено readovka.news

ИСТОЧНИК KP.RU

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