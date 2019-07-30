2019-07-30T12:35:34+03:00
Происшествия

Топор, нож и жгут… В Красноярском крае женщина зверски убила бывшего из ревности

Ей дали девять с половиной лет
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае женщина зверски убила бывшего из ревности.В Красноярском крае женщина зверски убила бывшего из ревности.Фото: Мария ЛЕНЦ
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33-летняя жительница Лесосибирска Красноярского края пошла под суд за кровавую расправу над своим бывшим сожителем. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

13 сентября прошлого года мужчина 44-х лет попал в одну компанию со своей экс-подругой. Вместе со знакомыми пили спиртное, употребляли запрещенные препараты. Уже ночью между бывшими сожителями вспыхнула ссора – из ревности.

Не помня себя, женщина схватилась за топор и ударила мужчину. Потом еще несколько ударов нанесла ножом. А затем задушила капроновым жгутом.

После этого упросила хозяев (тоже пару), в доме которых все произошло, ей помочь. Сообща они вытащили тело и закопали его в огороде.

Недавно состоялся суд. Обвиняемая получила девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. А ее «помощников» привлекли за укрывательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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