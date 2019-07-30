Топор, нож и жгут… В Красноярском крае женщина зверски убила бывшего из ревности
33-летняя жительница Лесосибирска Красноярского края пошла под суд за кровавую расправу над своим бывшим сожителем. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.
13 сентября прошлого года мужчина 44-х лет попал в одну компанию со своей экс-подругой. Вместе со знакомыми пили спиртное, употребляли запрещенные препараты. Уже ночью между бывшими сожителями вспыхнула ссора – из ревности.
Не помня себя, женщина схватилась за топор и ударила мужчину. Потом еще несколько ударов нанесла ножом. А затем задушила капроновым жгутом.
После этого упросила хозяев (тоже пару), в доме которых все произошло, ей помочь. Сообща они вытащили тело и закопали его в огороде.
Недавно состоялся суд. Обвиняемая получила девять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. А ее «помощников» привлекли за укрывательство.
ИСТОЧНИК KP.RU