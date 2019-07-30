Парень в продуктовой тележке из супермаркета попал под колеса в Красноярске
Такого еще не было, удивляются соцсети: парень в продуктовой тележке из супермаркета угодил под колеса в Красноярске. Видео ДТП опубликовали в паблике ЧП – Красноярск.
Все произошло на перекрестке улиц 9 Мая - Водопьянова. Судя по записи, на светофоре загорелся красный свет для водителей. И по пешеходному переходу на другую сторону улицы устремились двое парней. Один сидел прямо в продуктовой тележке, другой ее катил.
Такого еще не было! Сбит пешеход в продуктовой тележке. Видео: ЧП - Красноярск
Но стоило им ступить на «зебру», как с места рванула одна из машин. Повторимся: на красный! Сбила тележку с парнем – тот упал на проезжую часть – и скрылась. По словам очевидцев, обошлось без травм.
Этот случай бурно обсуждают в соцсетях. Большинство находит его забавным (хотя как знать, чем могло бы закончиться, если бы машина двигалась на высокой скорости). И тем не менее:
- Тележка в угоне, поэтому и покинула место ДТП.
- Про тележки из супермаркета в ПДД ничего не сказано. А раз так, они не приравнены к транспортным средствам. Значит, спешиваться или иметь права для управления ими необязательно. Если только изготовитель в инструкции не уточнил, что тележки запрещены для перевозки живых людей.
- А этот куда поехал на красный, телегу хотел отбить?!
- Распродажа людей в супермаркете…
ИСТОЧНИК KP.RU