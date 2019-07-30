СЕГОДНЯ 06:45 2019-07-30T06:45:30+03:00

Парень в продуктовой тележке из супермаркета попал под колеса в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Такого еще не было, удивляются соцсети: парень в продуктовой тележке из супермаркета угодил под колеса в Красноярске. Видео ДТП опубликовали в паблике ЧП – Красноярск.

Все произошло на перекрестке улиц 9 Мая - Водопьянова. Судя по записи, на светофоре загорелся красный свет для водителей. И по пешеходному переходу на другую сторону улицы устремились двое парней. Один сидел прямо в продуктовой тележке, другой ее катил.

Такого еще не было! Сбит пешеход в продуктовой тележке. Видео: ЧП - Красноярск

Но стоило им ступить на «зебру», как с места рванула одна из машин. Повторимся: на красный! Сбила тележку с парнем – тот упал на проезжую часть – и скрылась. По словам очевидцев, обошлось без травм.

Этот случай бурно обсуждают в соцсетях. Большинство находит его забавным (хотя как знать, чем могло бы закончиться, если бы машина двигалась на высокой скорости). И тем не менее:

- Тележка в угоне, поэтому и покинула место ДТП.

- Про тележки из супермаркета в ПДД ничего не сказано. А раз так, они не приравнены к транспортным средствам. Значит, спешиваться или иметь права для управления ими необязательно. Если только изготовитель в инструкции не уточнил, что тележки запрещены для перевозки живых людей.

- А этот куда поехал на красный, телегу хотел отбить?!

- Распродажа людей в супермаркете…

ИСТОЧНИК KP.RU