Больше 60 километров туристических троп обустроят в Гремячей гриве Красноярска

СЕГОДНЯ 05:31 2019-07-30T05:31:07+03:00

А еще конные и лыжные маршруты

Изменить размер текста: A A

Хорошая новость для жителей Красноярска: в парке Гремячая грива пообещали обустроить еще больше 60 километров туристических троп и конные маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Накануне, 29 июля, парк посетил губернатор Красноярского края Александр Усс. И ознакомился с проектом благоустройства второй очереди Гремячей гривы. Это еще почти полторы тысячи гектаров.

Здесь планируют создать 20 троп разной сложности, три конных маршрута от 4 до 8 километров, плюс лыжный маршрут длиною 6 километров. На каждом поставят указатели с цветной разметкой, будут навигационные комплексы с указателями и картами.

В парке откроют семь входов со стороны кластеров «Радуга», «Сопка», Академии биатлона и стадиона «Ветлужанка». В итоге все объекты объединят в общий комплекс.

А еще во второй очереди построят смотровые площадки, палаточный лагерь, зоны для пикников. Также глава региона предложил соединить экопарк с Академгородком пешеходным мостом. Завершить все работы предполагается в октябре 2019 года.

Напомним, экопарк был создан по инициативе губернатора осенью 2018 года. Сейчас Гремячую гриву называют вторыми Столбами, она стала местом притяжения для тысяч горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU