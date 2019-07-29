2019-07-29T13:54:22+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в Чулыме утонули парень и девушка

Друг попытался им помочь, но безуспешно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в Чулыме утонули парень и девушкаВ Красноярском крае в Чулыме утонули парень и девушкаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае в реке Чулым утонули парень и девушка. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту трагедии. Предварительно установлено, что 26 июля четверо молодых людей отдыхали на территории дачного поселка «Радуга» недалеко от Ачинска. На пикнике присутствовало спиртное.

В ночь на 27 июля компания отправилась купаться на берег Чулыма в районе автомобильного моста Ачинск-Боготол. В реку вошли трое, 16-летняя девушка и 18-летний парень почти сразу стали тонуть. Их товарищ попытался помочь им, но безуспешно. На сегодняшний день тело парня уже найдено, девушку по-прежнему ищут.

- Для установления причины и времени смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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