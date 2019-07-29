СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-29T09:52:24+03:00

В течение года она будет повышать свои навыки работы с особенными детьми

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Педагога из Красноярска пригласили на учебу в Бостон. США. Об этом рассказали в управлении образования города. Татьяна Сопинская – педагог-дефектолог детского сада № 194. Она занимается с ребятишками, которые имеют тяжелые нарушения речи и слуха и разрабатывает для каждого из них индивидуальный образовательный маршрут.

Педагогический опыт Татьяны Сопинской – 18 лет: 10 лет она преподавали химию в школе, затем перешла в детский сад. Окончила магистратуру. Но когда появилась возможность продолжить учебу и получить новый опыт за границей, она решилась, приняла участие в конкурсном отборе. И теперь она – единственный специалист из России, который будет стажироваться в бостонской Perkins International Academy. Добавим, что это одно из старейших образовательных учреждений мира, где обучают и педагогов, и людей с повышенными потребностями.

Срок обучения – 1 год. Вместе с Татьяной Сопинской будут коллеги со всего мира. На прохождение стажировки претендовали учителя из сорока российских городов. Эксперты благотворительного фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» остановили свой выбор на красноярском педагоге.

ИСТОЧНИК KP.RU