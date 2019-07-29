СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-29T07:42:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае клещи все реже атакуют. Июльская жара – не самый благоприятный сезон для иксодовых. Однако опасность для людей все равно осталась. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в краевом Роспотребнадзоре, в краевом центре за прошедшую неделю в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 168 человек (27 детей), что на 35,6 % ниже уровня предыдущей недели.

С начала сезона в Красноярске таких случаев зарегистрировано 6114, в том числе 1066 – среди детей. По-прежнему контакты наиболее часты в районе Солнечного, «Столбов», в окрестностях плодово-ягодной станции, реки Базаихи и на острове Татышев.

Статистка по краю выглядит так: в минувшую неделю к медикам обратились с жалобами на укусы клеща 523 жителя края, что на 27,9 % ниже уровня предыдущей недели. А всего с начала сезона в крае зарегистрировано 17 302 случая. Ситуация находится на уровне среднемноголетних значений.

Специалисты предупреждают: не забывайте о мерах профилактики: одевайтесь так, чтобы клещам сложно было подобраться к телу, и пользуйтесь репеллентами.

ИСТОЧНИК KP.RU