2019-07-29T07:42:01+03:00
Общество

В Красноярском крае клещи все реже атакуют

Сезон идет на спад, но опасность осталась
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае клещи все реже атакуютВ Красноярском крае клещи все реже атакуютФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае клещи все реже атакуют. Июльская жара – не самый благоприятный сезон для иксодовых. Однако опасность для людей все равно осталась. По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в краевом Роспотребнадзоре, в краевом центре за прошедшую неделю в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 168 человек (27 детей), что на 35,6 % ниже уровня предыдущей недели.

С начала сезона в Красноярске таких случаев зарегистрировано 6114, в том числе 1066 – среди детей. По-прежнему контакты наиболее часты в районе Солнечного, «Столбов», в окрестностях плодово-ягодной станции, реки Базаихи и на острове Татышев.

Статистка по краю выглядит так: в минувшую неделю к медикам обратились с жалобами на укусы клеща 523 жителя края, что на 27,9 % ниже уровня предыдущей недели. А всего с начала сезона в крае зарегистрировано 17 302 случая. Ситуация находится на уровне среднемноголетних значений.

Специалисты предупреждают: не забывайте о мерах профилактики: одевайтесь так, чтобы клещам сложно было подобраться к телу, и пользуйтесь репеллентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае задержали мужчину, сбежавшего из Рязани и скрывавшегося 10 лет
Педагога из Красноярска пригласили на учебу в Бостон
В Красноярске два туриста устроили шашлыки на «Столбах»
Власти Красноярска согласовали митинг за отставку губернатора края
За первую половину 2019 года ВТБ помог приобрести медоборудование 13 детским больницам
Жителю Красноярска в столице под видом новой продали побывавшую в аварии иномарку
В Хакасии на популярной базе отдыха обнаружили тело 36-летней красноярки
Из Красноярска во Владивосток открываются прямые авиарейсы
В Красноярске ночью погиб мотоциклист-нарушитель
В Красноярске проект метро откорректируют за 1 миллиард рублей
ЧП в Красноярске: бывший сотрудник пансионата избил 87-летнего мужчину
В Лесосибирске мужчина искал, где взять кредит, и попал на мошенников
В Красноярске порезали все четыре колеса у машины, стоящей на экопарковке
Жара, дожди и грозы: прогноз погоды на август в Красноярске
Красноярский край занимает 51 место в рейтинге регионов по штрафам ГИБДД
Ипотека или аренда? Аналитики сравнили платежи красноярцев за 50 лет
В Красноярске пьяный водитель врезался в пассажирский автобус
В Красноярске стали чаще сбивать детей во дворах
В Красноярске нашедшему потерявшегося рыжего кота обещают вознаграждение