В красноярской Покровке открылся дендросад

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-26T14:09:27+03:00

В нем появились и экзотические растения

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В микрорайоне «Покровский» Красноярска открыли дендросад с экзотическими растениями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Если точнее – новое пространство расположилось на территории седьмого микрорайона. Оно поделено на три зоны: Сибирь, Дальний Восток и Северная Америка.

Еще два года назад здесь высадили 77 деревьев и 148 кустарников. В 2018-м обустроили летний водопровод и газоны – на площади около 7 тысяч квадратных метров, наружное освещение.

А в этом – заменили некоторые зеленые насаждения, высадили живую изгородь, отремонтировали пешеходные дорожки. И даже поставили таблички со специальным QR-кодом, который ведёт на страницу о сквере.

- Теперь нужно поддерживать территорию сквера в порядке, - подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. – В этом процессе должны участвовать как специалисты, так и жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU