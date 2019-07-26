2019-07-26T10:36:22+03:00
Происшествия

5 ударов в сердце. На озере Беле механик зарезал жену после признания, что она любит другого

А в это время рядом в машине спали их дети
Ася ЖУКОВА
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5 ударов в сердце. На Беле механик зарезал жену после признания, что она любит другого.5 ударов в сердце. На Беле механик зарезал жену после признания, что она любит другого.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На озере Беле в Хакасии мужчина, приехавший на отдых с семьей, зарезал жену из ревности. Об этой шокирующей истории рассказали в пресс-службе СУ СК России по Республике.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Красноярск, 54-летний мужчина был механиком на одном из заводов края, а его 36-летняя супруга работала продавцом.

Вместе с двумя детьми отдыхали в палатках на территории одной из баз. Поздно вечером 22 июля уложили ребят спать в машину. А сами накрыли стол, был там и алкоголь.

В какой-то момент между не совсем трезвыми супругами началась ссора. В пылу скандала женщина не выдержала и призналась мужу, что не любит – у нее появились чувства к другому. В ответ тот схватился за нож. И пять раз ударил ее в грудь, метил в сердце.

От страшных ран женщина умерла на месте. Через какое-то время супруг опомнился, позвонил родным и все рассказал. Они тут же приехали, вызвали полицию, забрали детей…

На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Ему уже выбрали меру пресечения, взяли под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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