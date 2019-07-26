Спасает от жары. Белым медведям из «Роева ручья» напустили искусственного тумана
В вольере у белой медведицы Урсулы из «Роева ручья» под Красноярском протестировали установку по производству искусственного тумана.
Такой записью поделился директор зоопарка Андрей Горбань. Как оказалось, испытания прошли успешно. И вскоре подобные приспособления могут появиться во всех вольерах (где необходимо, конечно).
Искусственный туман в Роевом ручье. Видео: Андрей ГОРБАНЬ.
Что это дает? Так белые медведи могут спасаться от жары. Установки искусственного тумана способны понижать температуру минимум на пять градусов.
- Такие есть и для людей! – рассказал Андрей Горбань. – Они смонтированы на нашем пляже, перед сценой.
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В начале этой недели снимки белой медведицы, рыщущей в поисках пропитания в Норильске, облетели всю страну. Фотографию сделала местная жительница, Ирина Яринская. Она рассказала, что дикий зверь совсем не агрессивен и очень истощен. Медведь еле волочил ноги, не мог даже моргать от слабости и временами падал на дорогу.
Жители города, узнав о таком необычном для Норильска, потянулись на свалку с гостинцами для мишки. Мохнатый скиталец сметал все подчистую и не проявлял агрессии, так что некоторые смельчаки даже умудрялись делать с ним селфи (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU