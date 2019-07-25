В Туве нашли тело 13-летнего мальчика, утонувшего в Енисее

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-25T12:53:19+03:00

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В Туве две недели искали тело 13-летнего мальчика, утонувшего в Енисее. 10 июля он отправился купаться в реку в черте города Кызыла и пропал. Сразу же были организованы поиски ребенка, в котором приняли участие более 20 человек из числа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России, службы ГО и ЧС Республики Тыва, полиции, а также родственники и волонтеры.

За 14 дней была обследована вся прибрежная территория и акватория Енисея от Кызыла до Улуг-Хемского района – это 1144 км. Осмотрены 73 острова, заломы и отмели. Более 40 раз спасатели погружались в воду. 24 июля на берегу реки, в 30 километрах западнее от города Шагонара, местные жители обнаружили тело мальчика

Спасатели предупреждают: что бы ни случилось с детьми на воде, в первую очередь виноваты в этом взрослые, их халатность. На водоемах нельзя оставлять детей ни на секунду без внимания. И с малых лет нужно рассказывать им о правилах поведения на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU