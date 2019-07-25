2019-07-25T12:09:36+03:00
Общество

Восточный вход на красноярские «Столбы» благоустроят за 7 миллионов рублей

По стилю он будет напоминать «Гремячую гриву»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Восточный вход на красноярские «Столбы» благоустроят за 7 миллионов рублейВосточный вход на красноярские «Столбы» благоустроят за 7 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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Восточный вход на красноярские «Столбы» благоустроят и потратят на это 7 миллионов рублей. Здесь появятся газоны, пешеходные дорожки, лавочки и беседки для туристов. А после того, как работы будут закончены, красноярцы смогут увидеть определенное сходство обновленного восточного входа заповедника с другим популярным местом прогулок – «Гремячей гривой», которая находится на левом берегу Енисея. Это будет единый деревянный стиль, сообщает 7 канал. Добавим, что помимо входа, в порядок приведут тропу к «Ермаку» и укрепят русло ручья Мохового.

Теперь о том, как добираться до заповедных красот природы. Поскольку восточный вход набирает все большую популярность, без парковки не обойтись. Она будет обустроена на развилке грунтовой дороги и съезде с улицы Базайской. Наконец-то решено продлить и автобусный маршрут № 37.

- Власти нас услышали, и остановка наконец-то будет перенесена максимально близко к грунтовой дороге, которая ведет на восточный вход, - рассказала старший специалист МУП «Туристско-информационного центр» Лариса Крицкая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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