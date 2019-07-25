СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-25T10:50:16+03:00

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Двойное убийство раскрыто в Красноярске. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник ГУ МВД Росси по краю Александр Речицкий. Подробности ужасают. Сначала в полицию обратились жители Кировского района и сообщили о пропаже 45-летней женщины. Выяснилось, что она перестала выходить на связь с близкими около года назад и считалась пропавшей без вести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722201" frameborder="0"></iframe> Двойное убийство в Красноярске: одну женщину нашли в дачном поселке, другую – в холодильнике.

Подозрение пало на ее 51-летнего сожителя. Останки женщины обнаружили в одном из дачных поселков Емельяновского района. Но это еще не все. Во время обыска в квартире подозреваемого оперативники обнаружили в холодильнике расчлененное тело второй женщины – матери, которая жила с ним в одной квартире.

- Под тяжестью предъявленных улик мужчина, который до этого момента утверждал, что не владеет информацией о местонахождении супруги, признался в совершенном преступлении. И рассказал о том, что около двух месяцев назад при неустановленных на данный момент обстоятельствах погибла его 83-летняя мать. Ее тело он также расчленил и хранил в морозильной камере по месту своего жительства, - уточнили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU