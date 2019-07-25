СЕГОДНЯ 06:35 2019-07-25T06:35:20+03:00

В Красноярске по вине экскаваторщика часть города осталась без холодной воды Фото: Диана ИВАНОВА

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В Красноярске из-за аварии на сетях водоснабжения в поселке Новалэнд часть домов осталась без холодной воды. Виноват в этом экскаваторщик, который рыл траншею в земле и пробил водопровод. Специалисты «КрасКома» уже занялись этой проблемой.

Вода пропала по следующим адресам:

- улица Калинина, 2а, 2б, 2в, 1г

- Маерчака, 65, 65/1, 65/2, 67, 67а, 67г, 91, 107, 101 стр. 5, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 103, 103а, 105, 109, 109/1, 109а, 109а стр.1, 109и, 53, 53г\1; 53 стр. 1, 53 стр. 27, 53б, 65 стр. 1, 65 стр. 25

- Брянская, 280

- Красноярск-Солонцы – трасса 1 км, стр.1

- проспект Котельникова, 9 ст.1.

А также под отключение попали коттеджный поселок Новалэнд, жилой комплекс «Живем», микрорайон Славянский, садовые общества «Отдых», «Отдых-1», «Отдых-2», «Калина» и «Инвалид-1».

Дополнительную информацию о сроках включения холодной воды можно узнать по телефону диспетчерской службы «КрасКома»: (391) 211-39-63.

ИСТОЧНИК KP.RU