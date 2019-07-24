2019-07-24T13:04:40+03:00
Общество

В Красноярске при капремонте старых домов стены утепляют по новым технологиям

Таким образом продляют домам жизнь
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске при капремонте старых домов стены утепляют по новым технологиям. Фото: пресс-служба департамента городского хозяйстваВ Красноярске при капремонте старых домов стены утепляют по новым технологиям. Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства
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В Красноярске при капремонте старых домов стены утепляют по новым технологиям и с использованием современным материалов. Один из таких примеров – деревянная двухэтажка на улице стрелочной, которая была построена в 1960-м году. В доме – печное отопление, фасад пришел в негодность, стены промерзали. Сейчас рабочие в рамках капремонта делают фасад заново: поверх наружных стен укладывают утеплитель и закрывают его металлосайдингом. Кроме того, поменяют окна и дверь в подъезде, заменят крыльцо и козырек над входом.

В департаменте городского хозяйства рассказали, в этом году из 717 городских многоэтажек, которые попали в программу капремонта, ремонт фасадов будут делать в 37 домах. Сейчас работы уже идут по 10 адресам.

- Сегодня капремонт идет в 208 многоэтажках. Хотя на прошлой неделе подрядчики были готовы активно работать как минимум в 213 домах. Однако жители 5 многоквартирных домов за эту неделю отказались от проведения работ, срочно провели общие собрания, на которых решили не делать капитальный ремонт, - сообщили в мэрии. И добавили, что некоторые управляющие компании доставляют проблем: не готовят дома к началу работ, хотя знают, что подрядчики должны зайти к ним.

Из 717 запланированных к капитальному ремонту домов в городе уже сданы 154, еще в 15 работы завершены, идут процедуры приемки и оформления документов на оплату. Для капремонта еще 225 многоэтажек – подписываются контракты, для 91 дома – идут торги по поиску подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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