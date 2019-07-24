В Красноярском крае найдено тело мужчины, ловившего попутку на дороге

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-24T12:43:46+03:00

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В Красноярском крае, на территории Манского района, найдено тело мужчины, ловившего попутку на дороге. Волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск» разыскивают возможных свидетелей преступления.

По информации волонтеров 17 июля этого года примерно с 19 до 22 часов на трассе от Кускуна до Камарчаги (в сторону Шалинского) голосовал попутку выпивший мужчина. Ему 46 лет, на вид среднего роста, немного седоват. Был одет в серую олимпийку, черные джинсы, на ногах кроссовки. С собой у мужчины была большая спортивная сумка темно-зеленого цвета.

Вскоре недалеко от сворота на Тертеж было найдено его тело с признаками насильственной смерти. Волонтеры обращаются к автомобилистам, которые проезжали в указанное время, особенно тех, у кого есть видеорегистраторы. Возможно, водители могли видеть, в какую машину сел убитый или есть запись драки на дороге. Запись с регистратора поможет проанализаровать машины, которые двигались по дороге в тот день.

В обмен на карту памяти с информацией волонтеры готовы предоставить новую карту. Звонить можно по телефону: 8-950-99-66-066.

ИСТОЧНИК KP.RU