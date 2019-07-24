2019-07-24T07:07:06+03:00
Происшествия

В Красноярске в ночной аварии погибла девушка-мотоциклистка

Она получила тяжелую травму, несовместимую с жизнью
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в ночной аварии погибла девушка-мотоциклистка. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске в ночной аварии погибла девушка-мотоциклистка. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске в ночной аварии на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Ястынской погибла девушка-мотоциклистка. Информация появилась в социальной сети в паблике «ЧП-Красноярск». В ГИБДД города сообщили предварительные подробности трагедии.

Установлено, что «Митцубиси», за рулем которой находился 26-летний местный житель, двигался по проспекту и намеревался развернуться. Мотоцикл, на котором были 36-летний мужчина и его спутница, двигался навстречу. По правилам, автомобиль должен был уступить дорогу мотоциклу, но не сделал этого. В результате мотоцикл на полном ходу врезался в иномарку, затем отлетел на обочину, ударился в дорожный знак.

Есть информация, что мотоциклист ехал на красный сигнал светофора. Дорожные полицейские изучают эту версию. Девушку с места увезли на «Скорой», но спасти ее не удалось, у нее тяжелая черепно-мозговая травма и повреждение позвоночника. У мужчины перелом ноги и таза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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