Лесные пожары подошли к поселку на севере Красноярского края

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-23T16:15:42+03:00

На расстояние в четыре с половиной километра

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К поселку Куюмба в Эвенкийском районе Красноярского края вплотную подошли лесные пожары. Огонь приблизился на расстояние четырех с половиной километров, сообщили на сайте правительства региона.

В поселке 51 дом, 202 жителя. Принимаются все меры, чтобы защитить людей и их жилье. Подготовлена техника. При необходимости перебросят силы и средства Лесопожарного центра и федерального резерва из Туры.

- Пожар вблизи Куюмбы носит низовой характер и может быть потушен силами наземной группировки, - рассказывают в МЧС. - Но в случае угрозы населённому пункту возможно понадобится задействовать гидросамолет Бе-200 из состава группировки, расположенной в Красноярске, без дополнительных согласований.

Кроме того, на особом контроле ведомства – девять населенных пунктов, где лесные пожары действуют в 20-километровой зоне. Все они находятся в Эвенкии.

Также председатель правительства края Юрий Лапшин поручил минлесхозу вместе с МЧС пересмотреть подходы к борьбе с огнем в зоне контроля:

- Мы знаем, что есть соответствующая методика Рослесхоза, которая позволяет не тушить пожар, если нет угрозы объектам экономики. Логика понятна – нужно экономить средства. Но масштабы пожаров в этом году у нас большие. Поэтому там, где есть даже гипотетическая угроза населённым пунктам и объектам экономики, необходимо наращивать группировку и работать по кромкам огня. Да, это приведёт к дополнительным затратам, но мы в состоянии обосновать эти расходы в Рослесхозе. И в случае необходимости – задействовать средства резервного фонда Правительства Красноярского края.

К сведению, по данным на утро 23 июля на территории региона действовали 124 пожара на общей площади 746,6 тысяч гектаров. Основная масса - в зоне контроля (отдаленные труднодоступные территории) – 112 пожаров на общей площади 739,8 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU