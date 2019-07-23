СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-23T14:51:52+03:00

В воскресенье в районе парка «Покровский» ограничат движение из-за праздника. Фото: Мария ЛЕНЦ

Там впервые в Красноярске пройдет день русской культуры

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В воскресенье, 28 июля, в районе красноярского парка «Покровский» ограничат движение. Здесь впервые пройдет большой праздник русской культуры.

С полудня начнут работу всевозможные тематические площадки и локации. Гостям предложат пройти мастер-классы по резьбе по дереву и изготовлению кукол, проверить знание русского языка, примерить настоящую кольчугу или принять участие в народных забавах. А еще в программе - конкурсы на самую длинную косу, самый красивый сарафан и самую длинную бороду.

Из-за праздника парковка личных авто на Караульной горе будет запрещена. А на улице Разина ограничат движение. Впрочем, до парка можно будет добраться на бесплатных шаттлах:

- от парковки на Бограда, 21(ресторан «Фон Барон») с остановками на Сурикова («Химчистка») и на Шахтеров («Мемориал»);

- от остановки «Ледовый дворец» (улица 9 Мая) с остановкой на Шахтеров (остановка «Улица Шахтеров»).

Обещают четыре бесплатных автобуса с интервалом движения в 15 минут. Первые рейсы отправятся в 11.00, последние – в 16.30 из парка на Караульной горе.

Шаттл 1.

Оставить машины можно на перехватывающих парковках: - возле Коммунального моста на Дубровинского; - около «Планеты»; - у гипермаркета «Декатлон»; - рядом с гипермаркетом «Лента» на улице 9 Мая.

Шаттл 2.

Также можно доехать автобусами № 6, 11, 32, 64, 74, 155. А позже пересесть на бесплатный шаттл.

ИСТОЧНИК KP.RU