2019-07-23T14:51:52+03:00
Общество

В воскресенье в районе парка «Покровский» ограничат движение из-за праздника

Там впервые в Красноярске пройдет день русской культуры
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В воскресенье в районе парка «Покровский» ограничат движение из-за праздника.В воскресенье в районе парка «Покровский» ограничат движение из-за праздника.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 28 июля, в районе красноярского парка «Покровский» ограничат движение. Здесь впервые пройдет большой праздник русской культуры.

С полудня начнут работу всевозможные тематические площадки и локации. Гостям предложат пройти мастер-классы по резьбе по дереву и изготовлению кукол, проверить знание русского языка, примерить настоящую кольчугу или принять участие в народных забавах. А еще в программе - конкурсы на самую длинную косу, самый красивый сарафан и самую длинную бороду.

Из-за праздника парковка личных авто на Караульной горе будет запрещена. А на улице Разина ограничат движение. Впрочем, до парка можно будет добраться на бесплатных шаттлах:

- от парковки на Бограда, 21(ресторан «Фон Барон») с остановками на Сурикова («Химчистка») и на Шахтеров («Мемориал»);

- от остановки «Ледовый дворец» (улица 9 Мая) с остановкой на Шахтеров (остановка «Улица Шахтеров»).

Обещают четыре бесплатных автобуса с интервалом движения в 15 минут. Первые рейсы отправятся в 11.00, последние – в 16.30 из парка на Караульной горе.

Шаттл 1.

Шаттл 1.

Оставить машины можно на перехватывающих парковках: - возле Коммунального моста на Дубровинского; - около «Планеты»; - у гипермаркета «Декатлон»; - рядом с гипермаркетом «Лента» на улице 9 Мая.

Шаттл 2.

Шаттл 2.

Также можно доехать автобусами № 6, 11, 32, 64, 74, 155. А позже пересесть на бесплатный шаттл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярском крае мужчина надругался над 5-летней внучкой подруги
38 незаконно торгующих алкоголем павильонов снесли в Красноярске
Новую схему движения на Дубровинского продлят еще на год
ВТБ и АШАН масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ
Жительница Канска изрезала себя из-за подруги и села на два года
Показываем видео с места ДТП с автобусом, откуда увезли в реанимацию 6 пассажиров
Новые кадровые назначения провел мэр Красноярска
Стоп, машина! Под Красноярском птица остановила электричку
В Красноярске 2-летняя девочка едва не повесилась на опасной детской горке
Прокат велосипедов на Татышеве в Красноярске признал незаконным и УФАС
Каменный энергетический уголь из Красноярского края стали больше потреблять в Азии
Новое колесо обозрения появится в Красноярске
Спас ремень! 15-летняя школьница выжила в лобовом ДТП под Красноярском
Девочка из Красноярска оглохла на одно ухо из-за ошибки врачей
Нефтебазу в Красноярске закроют уже в этом году
В Красноярском крае на 12,6 процентов выросли цены на проезд во всех видах транспорта
Дирекция Универсиады выясняет, откуда взялась золотая медаль у продавца с интернет-аукциона
Скоро ветер переменится! Синоптики рассказали, когда исчезнет дым от лесных пожаров в Красноярске
«Вася, тащи-и-и!»: красноярский чемпион по пощечинам стал вторым в турнире по масс-рестлингу
Антимонопольщики завели дело на «Красноярскнефтепродукт»
Коммунальщики готовятся к новым ливням в Красноярске
Пресс-атташе футбольного «Енисея» покинул клуб
Руководитель агентства ГО и ЧС освобожден от должности в Красноярском крае
Роспотребнадзор не нашел больших загрязнений в воздухе Красноярска
«Нам жалко стерилизовать»: в Студгородке сотрудникам службы отлова не отдают бездомных собак
В Красноярске ожидается прохладная и дождливая рабочая неделя