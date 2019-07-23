В Красноярском крае мужчина надругался над 5-летней внучкой подруги

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-23T14:20:08+03:00

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Житель деревни Александровка Большеулуйского района Красноярского края пошел под суд за надругательство над 5-летней девочкой. Об этом жутком случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону:

- Осенью прошлого года 41-летний обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней внучки своей сожительницы, которая находилась в гостях у бабушки. Это установлено следствием и судом. О произошедшем потерпевшая рассказала своей матери только через месяц, когда женщина забрала ее от бабушки.

В итоге мужчину задержали, взяли под стражу. Было заведено дело по признакам статьи «Иные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Недавно состоялся суд. Мужчина получил 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Свою вину он так и не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU