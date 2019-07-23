2019-07-23T05:30:14+03:00
Общество

Нефтебазу в Красноярске закроют уже в этом году

О ликвидации промплощадки говорили уже давно
Ася ЖУКОВА
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Нефтебазу в Красноярске закроют уже в этом году. Фото: пресс-служба ЗС.Нефтебазу в Красноярске закроют уже в этом году. Фото: пресс-служба ЗС.
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Красноярскую нефтебазу закроют уже в нынешнем году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Накануне губернатор Александр Усс провел заседание президиума правительства региона. Обсудили, в том числе планы по ликвидации нефтебазы, расположенной на правобережье Красноярска. Это промышленная площадка, предназначенная для нефтепродуктов, с объемом хранения 55,4 тысяч кубометров.

- На сегодняшний день подготовка идет полным ходом. До 1 января 2020 года КНП освободит все резервуары от нефтепродуктов, зачистит их и демонтирует технологическое оборудование, - рассказал генеральный директор «Красноярскнефтепродукта» Борис Золотарев.

Сейчас уже больше половины резервуаров не используются. Объемы нефтепродуктов распределены между двумя базами в Заозерном и Назарове.

Напомним, по данным природоохранных служб, в почве под предприятием скопились нефтепродукты. И во время подъема уровня в Енисее они попадают в воду. О необходимости ликвидации базы говорили давно. Однако конкретные сроки были названы только сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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